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AFP: круизное судно с 235 пассажирами загорелось у берегов Греции

Происшествия
AFP: круизное судно с 235 пассажирами загорелось у берегов Греции
Global Look Press  /  Soeren Stache/dpa

Москва, 18 февраля. Огонь охватил итальянское круизное судно у греческих берегов в Ионическом море. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на портовые власти.

Речь идет о судне Euroferry Olympia, на борту которого насчитывается 237 пассажиров и более 50 членов экипажа. Корабль осуществлял рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

На место происшествия уже выдвинулась группа спасателей в составе трех патрульных катеров и трех буксиров береговой охраны. Другие подробности инцидента выясняются.

Мощный пожар ранее произошел на территории северного порта Мальме. Эпицентр возгорания был зафиксирован на перерабатывающем заводе.

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