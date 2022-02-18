AFP: круизное судно с 235 пассажирами загорелось у берегов Греции

Москва, 18 февраля. Огонь охватил итальянское круизное судно у греческих берегов в Ионическом море. Об этом передает агентство AFP со ссылкой на портовые власти.

Речь идет о судне Euroferry Olympia, на борту которого насчитывается 237 пассажиров и более 50 членов экипажа. Корабль осуществлял рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

На место происшествия уже выдвинулась группа спасателей в составе трех патрульных катеров и трех буксиров береговой охраны. Другие подробности инцидента выясняются.

Мощный пожар ранее произошел на территории северного порта Мальме. Эпицентр возгорания был зафиксирован на перерабатывающем заводе.