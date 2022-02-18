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Украинский эксперт Мироненко указал на деградацию экономики страны из-за трат на оружие

Политика
Украинский эксперт Мироненко указал на деградацию экономики страны из-за трат на оружие
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 февраля. Экономика Украины серьезно страдает, однако траты властей на вооружение только усугубляют ситуацию, усиливая ее деградацию. Такое заявление сделал ведущий эксперт по Украине Института Европы Виктор Мироненко.

Он подчеркнул, что в настоящий момент государство проводит «информационно-пропагандистские игры», которые лишь вредят экономике. Вместе с этим на страну давят и вечно растущие расходы на обеспечение армии. По словам Мироненко, согласно данным СМИ, за последний месяц Украина получила вооружений на сумму, которая равна ее годовому военному бюджету, передает РИА Новости.

«Деньги Украине, фигурально выражаясь, нужны не для пушек, а для масла. Ей прежде всего надо восстанавливать экономику страны, которая деградирует, а не готовиться к боевым действиям», — заявил эксперт.

Ранее правительство Украины придумало способ выйти из энергетического кризиса. Власти намерены внести изменения в законодательство, регулирующее добычу природного газа, введя систему дифференцированной рентной оплаты.

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украина экономика армия вооружение эскалация военные расходы
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