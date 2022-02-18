Президент МОК Бах намерен выяснить, были ли в деле Валиевой «признаки жестокого обращения»

Пекин, 18 февраля. Допинг-скандал, который развернулся вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, сильно подорвал ее эмоциональное состояние. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Комитет, по словам Баха, намерен выяснить, были в этой ситуации признаки «жестокого обращения с ребенком». Расследование действий окружения фигуристки может коснутся и ее тренеров.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление», — заявил Бах.

Также глава МОК поделился впечатлениями о самом ярком моменте на Олимпиаде. По его мнению, таким стало совместное ликование российского и украинского спортсменов Ильи Бурова и Александра Абраменко после оглашения результатов.