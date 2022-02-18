Сборная России по хоккею вышла на тренировку перед матчем ОИ со шведами

Пекин, 18 февраля. Российские хоккеисты вышли на тренировку перед полуфинальным матчем Олимпийских игр в Пекине. Соперником команды Алексея Жамнова стала Швеция.

На льду появился нападающий Сергей Андронов, который пропустил вчерашнюю общую ледовую тренировку. При этом сейчас на прокате нет форварда Станислава Галиева и защитника Артема Минулина.

Сборная России сразится со шведами за выход в финал Олимпиады. Матч начнется 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Россияне уже дважды встречались со шведами на Олимпийских играх. В первый раз это произошло в 1994 году, тогда сильнее оказалась команда Швеции. Вторая встреча состоялась через 12 лет — россияне взяли реванш.

В этот же день состоится другой полуфинал — между Финляндией и Словакией. Их игра стартовала в 7:10 по московскому времени. Пока счет в матче не открыт.