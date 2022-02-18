Президента МОК Баха потрясло холодное отношение тренеров к фигуристке Валиевой на Играх

Пекин, 18 февраля. Тренеры встретили фигуристку Камилу Валиеву после проката достаточно холодно. Это может сказаться на ее будущем в спорте, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Камила Валиева по итогам короткой и произвольной программ набрала 224,09 балла и заняла четвертое место на ОИ в Пекине. Фигуристка допустила ряд падений и ошибок. А после выступления ее встретила тренер Этери Тутберидзе с упреками.

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — отметил Бах во время пресс-конференции.

Бах уверен, что Камиле требуется поддержка окружающих на фоне сложившейся ситуации. Он выразил надежду, что фигуристке окажут необходимую помощь, а прошедшие соревнования не станут драматичным опытом.

После проката фигуристка Камила Валиева не сдержала эмоций и расплакалась. Ее встречала тренер Этери Тутберидзе. Она поинтересовалась, почему спортсменка перестала бороться. Но девушка не смогла ответить на вопрос.