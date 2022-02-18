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МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 07:25
Олимпийские игры 2022
МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Пекин, 18 февраля. Разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой за 48 часов до личных соревнований на Играх в Пекине произошло не по вине Международного олимпийского комитета (МОК), заявил глава организации Томас Бах.

Суд над Валиевой состоялся за два дня до личного турнира спортсменки. Девушке объявили, что она сможет участвовать в Играх. В МОК оправдались, что время слушаний было назначено не с их подачи.

После победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине выяснилось, что допинг-проба Валиева была сомнительной. Началось расследование. Девушку хотели отстранить от турнира, однако она через суд смогла добиться разрешения на участие в Олимпиаде. Накануне завершились соревнования в одиночном катании для женщин. Ученица Этери Тутберидзе, угодившая в скандал, осталась без медали.

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мок бах валиева
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