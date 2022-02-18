Такси с пьяным водителем попало под пассажирский поезд в Красноярске

Красноярск, 18 февраля. Пассажирский поезд № 348 Новосибирск — Усть-Илимск снес автомобиль такси в Красноярске. Инцидент произошел вечером в минувший четверг.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение поездов сдвинулось на 42 минуты. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что таксист был пьян.

Согласно информации местных СМИ, к железнодорожным путям не ведут автомобильные дороги. В связи с этим остается загадкой, как именно туда попал таксист.

ДТП с участием поезда ранее произошло в Калининградской области. Пострадала женщина-пешеход, которая двигалась вдоль железнодорожных путей.