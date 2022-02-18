Королевский биограф Андерсон: принц Уильям вел переписку с Бритни Спирс

Лондон, 18 февраля. Герцог Кембриджский состоит в браке с Кейт Миддлтон на протяжении десяти лет. Однако в любовных отношениях принца могло все сложится несколько иначе, рассказал биограф королевской семьи Кристофер Андерсон.

Еще до женитьбы Уильям был увлечен певицей Бритни Спирс, пишет он. Сама артистка при этом также была не против знакомства. Однако встречу, которая должна была состояться 14 февраля, прервали непредвиденные обстоятельства. Об этом биограф написал в книге «Братья и жены: внутри частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган».

В основном общение герцога и певицы осуществлялось при помощи переписки. В один момент оно внезапно прервалось по инициативе Уильяма. По словам Андерсона, тогда Бритни публично высказалась о пренебрежительном отношении принца к ее персоне. При этом она также отметила, что немного шокирована поведением королевской особы.

В скором времени принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отправятся в турне по Карибскому бассейну. В планах пары посещение Багамских островов, Ямайки и Белиза.