Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 07:41
07:41
Политика
Украинский эксперт Мироненко указал на деградацию экономики страны из-за трат на оружие
07:41
Олимпийские игры 2022
Президент МОК Бах намерен выяснить, были ли в деле Валиевой «признаки жестокого обращения»
07:40
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею вышла на тренировку перед матчем ОИ со шведами
07:36
Происшествия
Сахалинка зарезала своего сожителя кухонным ножом во время бытовой ссоры
07:34
Олимпийские игры 2022
Президента МОК Баха потрясло холодное отношение тренеров к фигуристке Валиевой на Играх
07:25
Олимпийские игры 2022
МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх
07:13
Происшествия
Такси с пьяным водителем попало под пассажирский поезд в Красноярске
07:12
Общество
Королевский биограф Андерсон: принц Уильям вел переписку с Бритни Спирс
07:09
Политика
Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
07:08
Армия
Крейсер Черноморского флота «Москва» уничтожил более 50 целей во время учений
Все новости

Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве

Политика
Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Нью-Йорк, 18 февраля. Верховный суд штата Нью-Йорк обязал бывшего президента США Дональда Трампа и двух его совершеннолетних детей явиться для дачи показаний в рамках процесса против компании Trump Organization. Об этом сообщает издание Associated Press.

Как стало известно, суд отклонил ходатайство Трампа, его дочери Иванки, а также сына Дональда Трампа-младшего об аннулировании повесток. Также им было предписано в течение 21 дня явиться для допроса под присягой. Трампу необходимо предоставить всю информацию и документы по делу.

«В ходатайстве ответчиков Дональда Дж. Трампа, Иванки Трамп и Дональда Трампа — младшего об отмене повесток, выписанных им офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк... настоящим отказано», — говорится в заявлении суда.

Компания Trump Organization подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот. Штат Нью-Йорк подал на организацию гражданский иск.

Недавно бухгалтерская фирма Mazars заявила, что на финансовые отчеты бывшего президента за 10 лет больше «нельзя полагаться». Представители организации призвали Trump Organization сказать то же самое всем кредиторам.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
сша суд трамп
Комментировать