Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве

Нью-Йорк, 18 февраля. Верховный суд штата Нью-Йорк обязал бывшего президента США Дональда Трампа и двух его совершеннолетних детей явиться для дачи показаний в рамках процесса против компании Trump Organization. Об этом сообщает издание Associated Press.

Как стало известно, суд отклонил ходатайство Трампа, его дочери Иванки, а также сына Дональда Трампа-младшего об аннулировании повесток. Также им было предписано в течение 21 дня явиться для допроса под присягой. Трампу необходимо предоставить всю информацию и документы по делу.

«В ходатайстве ответчиков Дональда Дж. Трампа, Иванки Трамп и Дональда Трампа — младшего об отмене повесток, выписанных им офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк... настоящим отказано», — говорится в заявлении суда.

Компания Trump Organization подозревается в нарушении правил финансовой отчетности ради получения налоговых льгот. Штат Нью-Йорк подал на организацию гражданский иск.

Недавно бухгалтерская фирма Mazars заявила, что на финансовые отчеты бывшего президента за 10 лет больше «нельзя полагаться». Представители организации призвали Trump Organization сказать то же самое всем кредиторам.