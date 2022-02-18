Крейсер Черноморского флота «Москва» уничтожил более 50 целей во время учений

Москва, 18 февраля. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» провел учения в акватории Черного моря. Ему удалось поразить более 50 водных и воздушных целей, рассказали в военном ведомстве.

Крейсер отработал защиту пунктов базирования Черноморского флота. Экипаж отразил ракетный удар условного врага. Для целей применялись светящиеся авиабомбы, которые сбрасывали с самолетов морской авиации.

Личный состав осуществил артиллерийскую стрельбу по мишеням, которые имитировали корабли потенциального врага. Экипаж крейсера «Москва» уничтожил макеты плавающих мин. Командовал учениями в акватории Черного моря адмирал Игорь Осипов.

На днях на масштабные плановые учения выдвинулись около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии. Среди них оказались ракетные «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Махачкала» и малые артиллерийские суда, тральщики. Экипажу предстоит отрабатывать навыки противоминного обеспечения и провести боевые стрельбы.