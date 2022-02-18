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Сделано только в СССР: зачем страна выпускала консервы с водой

Общество
Сделано только в СССР: зачем страна выпускала консервы с водой
Управление Россельхознадзора по СПб и ЛО  /  пресс-служба

Москва, 18 февраля. Советский Союз славился не только тяжелой и легкой промышленностью, но и пищевой. Страна производила множество разнообразных консервов, в том числе и с водой.

Такой широкий спектр производства современному человеку может показаться странным. Однако во времена СССР консервирование занимало важную и далеко не последнюю роль.

Если к овощным и мясным консервам вопросов о предназначении не возникает, то абсолютно непонятно, для чего нужна вода в банках. Оказалось, что вода входила в аварийный сухпаек для матросов, которые потерпели бедствие.

На инструкции к банке написано, что при невозможности собрать дождевую воду необходимо аккуратно вскрыть консервы. Сделать это нужно было ножом на крышке с двух сторон и очень экономно употреблять. Емкость одной единицы составляла 250 мл.

Консервированную воду производили из обыкновенной кипяченой родниковой воды с добавлением аскорбиновой кислоты. Такой продукт был доступен только морякам военного и гражданского флота СССР.

Несмотря на всю практичность и питательность, современные консервы при регулярном употреблении могут быть вредны для человека. Портал Eat This, Not That! сообщил, что эти продукты плохо влияют на кишечную флору и проходимость сосудов.

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