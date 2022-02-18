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Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля
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Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 07:08
Общество
Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Красноярск, 18 февраля. Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по иску Росрыболовства к НТЭК, дочерней компании «Норникеля», на 15 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Речь идет об иске Росрыболовства к НТЭК на сумму в 58,7 миллиарда рублей. Соответствующий ущерб обусловлен гибелью рыбы и большими тратами на восстановление водных биоресурсов после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Как отметили представители суда, причиной переноса заседания является необходимость согласования условий мирового соглашения.

«В связи с удовлетворением ходатайств лиц, участвующих в деле, в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения, предварительное судебное заседание отложено на 15 апреля 2022 года в 10.00», — следует из сообщения пресс-службы суда.

Ранее Химкинский суд Подмосковья назначил владельцу автодилера «Рольф» Сергею Петрову денежное взыскание в размере практически 20 миллиардов рублей. По мнению следователей, предприниматель мог незаконно присвоить себе 4 миллиарда рублей.

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