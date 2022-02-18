Глава МОК Бах выразил уверенность в усердии WADA в расследовании дела Валиевой

Пекин, 18 февраля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для расследования допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до личного турнира после скандала с сомнительной допинг-пробой. Спортсменка выступила неудачно — показала только четвертый результат.

WADA не сочло достаточным доказательство невиновности фигуристки. В организации заявили, что нет свидетельств, что триметазидин, который обнаружили в ее крови, покупал и принимал ее дедушка. Расследование дела ученицы Этери Тутберидзе продолжается.

«МОК выделил этому подразделению больше денег, чтобы оно могло отслеживать эти дела. У нас есть полная уверенность, что WADA приложит все силы для расследования этого случая», — заявил Бах на пресс-конференции.

В МОК ранее сообщили, что не хотели допускать 15-летнюю спортсменку до соревнований. Однако в суде не смогли отстоять свою позицию и проиграли дело.