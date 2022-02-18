ГИБДД может запретить езду на неисправных автомобилях

Москва, 18 февраля. Инспекторы ГИБДД могут начать запрещать водителям ездить на автомобилях с механическими поломками. Такой проект закона приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На сегодняшний день за езду на автомобиле с неисправностями предусмотрен штраф в 500 рублей. Более серьезное наказание предусмотрено за поломку фаркопа, тормозов и рулевого механизма.

Причиной такому решению комиссия называет высокий процент дорожно-транспортных происшествий с участием неисправных автомобилей. В промежутке с 2015 по 2019 год число аварий, виновниками которых стали сломанные машины, выросло на 200 процентов, передает «Российская газета».

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России выступила с инициативой взять на себя реализацию наказаний для водителей-должников. Ведомство может запретить горе-автомобилистам управлять машиной.