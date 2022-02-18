Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 07:41
07:40
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею вышла на тренировку перед матчем ОИ со шведами
07:36
Происшествия
Сахалинка зарезала своего сожителя кухонным ножом во время бытовой ссоры
07:34
Олимпийские игры 2022
Президента МОК Баха потрясло холодное отношение тренеров к фигуристке Валиевой на Играх
07:25
Олимпийские игры 2022
МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх
07:13
Происшествия
Такси с пьяным водителем попало под пассажирский поезд в Красноярске
07:12
Общество
Королевский биограф Андерсон: принц Уильям вел переписку с Бритни Спирс
07:09
Политика
Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
07:08
Армия
Крейсер Черноморского флота «Москва» уничтожил более 50 целей во время учений
07:08
Общество
Сделано только в СССР: зачем страна выпускала консервы с водой
07:08
Общество
Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля
Все новости

ГИБДД может запретить езду на неисправных автомобилях

Общество
ГИБДД может запретить езду на неисправных автомобилях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 февраля. Инспекторы ГИБДД могут начать запрещать водителям ездить на автомобилях с механическими поломками. Такой проект закона приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

На сегодняшний день за езду на автомобиле с неисправностями предусмотрен штраф в 500 рублей. Более серьезное наказание предусмотрено за поломку фаркопа, тормозов и рулевого механизма.

Причиной такому решению комиссия называет высокий процент дорожно-транспортных происшествий с участием неисправных автомобилей. В промежутке с 2015 по 2019 год число аварий, виновниками которых стали сломанные машины, выросло на 200 процентов, передает «Российская газета».

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России выступила с инициативой взять на себя реализацию наказаний для водителей-должников. Ведомство может запретить горе-автомобилистам управлять машиной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / ГИБДД может запретить езду на неисправных автомобилях
ГИБДД штрафы автомобили
Комментировать