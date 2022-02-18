Михаил Шац встревожился из-за пристрастия дочери к алкоголю

Москва, 18 февраля. Юморист и шоумен Михаил Шац рассказал о своих переживаниях: его тревожит пристрастие дочери к алкоголю. Тема горячительных напитков стала основной в новом выпуске его подкаста.

Артист признался, что ему не понравилось поведение дочери в новогодние праздники. По его словам, наследница слишком много пила. Он не смог промолчать и сделал ей замечание на этот счет.

В ходе разговора с дочерью и гостей программы Зоей Яровициной он обсудил алкозависимость. Юмористка призналась, что не пьет уже два года, и честно рассказала о семейных проблемах с алкоголем. По ее словам, многие ее родственники переживали зависимость, в том числе мама.

Шац заметил, что у 24-летней дочери нет серьезных проблем с алкоголем. Но ему интересно, как родителям стоит говорить на эту щекотливую тему со своими чадами.

«Думаю, формулировка "ты много пьешь" — очень странная. Просто родители формулируют то, что их волнует, очень прямолинейно, не понимая нюансов. Я, правда, тоже люблю иногда выпить. Были эпизоды, когда не пил. Видишь, как разрушается дружба, от тебя сразу начинают отсаживаться», — отметил Михаил Шац.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева были женаты более 20 лет. В браке у них родились две дочери: Софья и Антонина. Также у женщины подрастал сын от предыдущих отношений. Союз, который казался идеальным, все же распался. Пара официально оформила развод несколько месяцев назад.