Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 07:40
07:36
Происшествия
Сахалинка зарезала своего сожителя кухонным ножом во время бытовой ссоры
07:34
Олимпийские игры 2022
Президента МОК Баха потрясло холодное отношение тренеров к фигуристке Валиевой на Играх
07:25
Олимпийские игры 2022
МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх
07:13
Происшествия
Такси с пьяным водителем попало под пассажирский поезд в Красноярске
07:12
Общество
Королевский биограф Андерсон: принц Уильям вел переписку с Бритни Спирс
07:09
Политика
Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
07:08
Армия
Крейсер Черноморского флота «Москва» уничтожил более 50 целей во время учений
07:08
Общество
Сделано только в СССР: зачем страна выпускала консервы с водой
07:08
Общество
Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля
07:07
Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах выразил уверенность в усердии WADA в расследовании дела Валиевой
Все новости

Михаил Шац встревожился из-за пристрастия дочери к алкоголю

Шоу-бизнес
Михаил Шац встревожился из-за пристрастия дочери к алкоголю
wikipedia.org  /  Dmitry Nosachev / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 февраля. Юморист и шоумен Михаил Шац рассказал о своих переживаниях: его тревожит пристрастие дочери к алкоголю. Тема горячительных напитков стала основной в новом выпуске его подкаста.

Артист признался, что ему не понравилось поведение дочери в новогодние праздники. По его словам, наследница слишком много пила. Он не смог промолчать и сделал ей замечание на этот счет.

В ходе разговора с дочерью и гостей программы Зоей Яровициной он обсудил алкозависимость. Юмористка призналась, что не пьет уже два года, и честно рассказала о семейных проблемах с алкоголем. По ее словам, многие ее родственники переживали зависимость, в том числе мама.

Шац заметил, что у 24-летней дочери нет серьезных проблем с алкоголем. Но ему интересно, как родителям стоит говорить на эту щекотливую тему со своими чадами.

«Думаю, формулировка "ты много пьешь" — очень странная. Просто родители формулируют то, что их волнует, очень прямолинейно, не понимая нюансов. Я, правда, тоже люблю иногда выпить. Были эпизоды, когда не пил. Видишь, как разрушается дружба, от тебя сразу начинают отсаживаться», — отметил Михаил Шац.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева были женаты более 20 лет. В браке у них родились две дочери: Софья и Антонина. Также у женщины подрастал сын от предыдущих отношений. Союз, который казался идеальным, все же распался. Пара официально оформила развод несколько месяцев назад.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Михаил Шац встревожился из-за пристрастия дочери к алкоголю
дети алкоголь шац
Комментировать