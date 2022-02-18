Специалисты ООН назвали три главные угрозы для человечества

Москва, 18 февраля. Одной из главных угроз человечеству являются масштабные природные пожары, которые охватывают леса по всему миру. Так считают специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Второй угрозой стало шумовое загрязнения. Обе опасности специалисты включили в список оказывающих большое негативное влияние на природу и здоровье населения Земли.

В результате лесных пожаров деревья могут лишиться своей функции поглощать выбросы парниковых газов, став их источником. Сами возгорания при этом провоцируют загрязнение воды и таяние ледников, говорится в докладе ЮНЕП.

Шумовое загрязнение вызывает развитие хронической раздражительности и отрицательно сказывается на качестве сна. Все это приводит к заболеваниям сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха. Заключительной угрозой стало явление под названием рассинхронизация экосистем.

«Сам факт существования этих проблем в очередной раз подчеркивает необходимость борьбы с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия», — заявил исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Власти Татарстана ранее объявили о закупке 162 единицы разнообразной техники для сохранения и восстановления лесных массивов региона. Машины пополнят парк уже до конца этого года.