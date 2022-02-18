Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 07:41
07:40
Олимпийские игры 2022
Сборная России по хоккею вышла на тренировку перед матчем ОИ со шведами
07:36
Происшествия
Сахалинка зарезала своего сожителя кухонным ножом во время бытовой ссоры
07:34
Олимпийские игры 2022
Президента МОК Баха потрясло холодное отношение тренеров к фигуристке Валиевой на Играх
07:25
Олимпийские игры 2022
МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх
07:13
Происшествия
Такси с пьяным водителем попало под пассажирский поезд в Красноярске
07:12
Общество
Королевский биограф Андерсон: принц Уильям вел переписку с Бритни Спирс
07:09
Политика
Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
07:08
Армия
Крейсер Черноморского флота «Москва» уничтожил более 50 целей во время учений
07:08
Общество
Сделано только в СССР: зачем страна выпускала консервы с водой
07:08
Общество
Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля
Все новости

Специалисты ООН назвали три главные угрозы для человечества

Общество
Специалисты ООН назвали три главные угрозы для человечества
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Москва, 18 февраля. Одной из главных угроз человечеству являются масштабные природные пожары, которые охватывают леса по всему миру. Так считают специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Второй угрозой стало шумовое загрязнения. Обе опасности специалисты включили в список оказывающих большое негативное влияние на природу и здоровье населения Земли.

В результате лесных пожаров деревья могут лишиться своей функции поглощать выбросы парниковых газов, став их источником. Сами возгорания при этом провоцируют загрязнение воды и таяние ледников, говорится в докладе ЮНЕП.

Шумовое загрязнение вызывает развитие хронической раздражительности и отрицательно сказывается на качестве сна. Все это приводит к заболеваниям сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха. Заключительной угрозой стало явление под названием рассинхронизация экосистем.

«Сам факт существования этих проблем в очередной раз подчеркивает необходимость борьбы с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия», — заявил исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.

Власти Татарстана ранее объявили о закупке 162 единицы разнообразной техники для сохранения и восстановления лесных массивов региона. Машины пополнят парк уже до конца этого года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Специалисты ООН назвали три главные угрозы для человечества
оон экология лесные пожары
Комментировать