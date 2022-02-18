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Президент МОК заявил о нежелании допускать фигуристку Валиеву до личного турнира на Играх

Олимпийские игры 2022
Президент МОК заявил о нежелании допускать фигуристку Валиеву до личного турнира на Играх
Global Look Press  /  Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Пекин, 18 февраля. Фигуристка Камила Валиева была допущена до личного турнира на Играх в Пекине по решению CAS. Но в Международном олимпийском комитете (МОК) не хотели этого, заявил глава организации Томас Бах.

Валиева стала фигуранткой допинг-скандала. Из-за результатов анализов церемонию награждения сборной ОКР по фигурному катанию отложили. Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку от участия в Играх, но решение было оспорено. Тогда МОК подал апелляцию.

«Мы оспорили это решение, мы пошли в суд, мы проиграли дело в суде. Нам надо уважать верховенство права, если мы не будем уважать его, будем под себя подстраивать законы и правила, международного спорта не будет», — отметил Томас Бах во время пресс-конференции.

Камила Валиева лидировала по итогам короткой программы, но в произвольной допустила много ошибок. В результате она заняла лишь четвертое место. В скором времени фигуристка покинет Пекин и вернется в Москву.

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