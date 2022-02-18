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Глава МОК Бах: сборные США и Японии поддержали решение об отмене церемонии награждения

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 06:54
Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах: сборные США и Японии поддержали решение об отмене церемонии награждения
twitter.com  /  @Beijing2022

Пекин, 18 февраля. Национальный олимпийский комитет провел встречу с фигуристами из Соединенных Штатов и Японии. На нем ведомство выслушало мнение спортсменов относительно отмены церемония награждения, сообщил президент МОК Томас Бах.

Комитет хотел узнать, что думают фигуристы о текущих событиях, отметил он. В итоге оказалось, что они полностью поддерживают решение об отмене награждения. Об этом Бах заявил на пресс-конференции.

«Мы предложили встретиться с фигуристками из США и Японии, мы хотели от них услышать, что они думают, чтобы они поделились своими эмоциями, ощущениями, мечтами, соображениями. Олимпийский комитет Японии сообщил нам, что фигуристки приняли наше решение, они согласились с ним, посчитали, что в данной ситуации это действительно адекватно, что можно найти причины для такой беседы», — поделился президент МОК.

Ранее Бах выразил сожаление в связи со скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. По его мнению, все происходящее является «грустной историей».

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