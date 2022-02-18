МОК занялся вопросом об участии несовершеннолетних атлетов в Олимпиаде

Пекин, 18 февраля. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) уже начал решать вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов во взрослых соревнованиях на Олимпиаде.

Соответствующая проблема является одной из приоритетных и нуждается в решении, заявил глава МОК Томас Бах в ходе пресс-конференции.

«Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается, прежде всего, вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали в исполнительном комитете МОК думать об этом», — отметил он.

Ранее Бах прокомментировал скандал с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам президента МОК, эта ситуация является грустной историей зимней Олимпиады в Пекине.