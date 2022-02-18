Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 07:40
07:36
Происшествия
Сахалинка зарезала своего сожителя кухонным ножом во время бытовой ссоры
07:34
Олимпийские игры 2022
Президента МОК Баха потрясло холодное отношение тренеров к фигуристке Валиевой на Играх
07:25
Олимпийские игры 2022
МОК оправдался за суд над Валиевой за два дня до личного турнира на Играх
07:13
Происшествия
Такси с пьяным водителем попало под пассажирский поезд в Красноярске
07:12
Общество
Королевский биограф Андерсон: принц Уильям вел переписку с Бритни Спирс
07:09
Политика
Детей Трампа обязали явиться в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве
07:08
Армия
Крейсер Черноморского флота «Москва» уничтожил более 50 целей во время учений
07:08
Общество
Сделано только в СССР: зачем страна выпускала консервы с водой
07:08
Общество
Заседание по иску Росрыболовства к дочерней компании «Норникеля» перенесли на 15 апреля
07:07
Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах выразил уверенность в усердии WADA в расследовании дела Валиевой
Все новости

МОК занялся вопросом об участии несовершеннолетних атлетов в Олимпиаде

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 06:53
Олимпийские игры 2022
МОК занялся вопросом об участии несовершеннолетних атлетов в Олимпиаде
Global Look Press  /  Michael Kappeler

Пекин, 18 февраля. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) уже начал решать вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов во взрослых соревнованиях на Олимпиаде.

Соответствующая проблема является одной из приоритетных и нуждается в решении, заявил глава МОК Томас Бах в ходе пресс-конференции.

«Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается, прежде всего, вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали в исполнительном комитете МОК думать об этом», — отметил он.

Ранее Бах прокомментировал скандал с положительной допинг-пробой 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам президента МОК, эта ситуация является грустной историей зимней Олимпиады в Пекине.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК занялся вопросом об участии несовершеннолетних атлетов в Олимпиаде
мок олимпиада бах
Комментировать