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Глава МОК Бах: общее ликование украинца Абраменко и россиянина Бурова было символичным

Олимпийские игры 2022
Глава МОК Бах: общее ликование украинца Абраменко и россиянина Бурова было символичным
ТАСС  /  Gregory Bull / AP

Пекин, 18 февраля. Совместное празднование победы спортсменов из России и Украины Ильи Бурова и Александра Абраменко стало символичным моментом Игр. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Речь идет о моменте, когда украинский и российский фристайлисты обнялись после оглашения результатов. Абраменко занял второе место, а Буров завоевал бронзовую медаль.

«Мне запомнился момент, когда украинец Абраменко и россиянин Буров вместе праздновали после выступления. Я считаю, это очень символично в наше время, очень символичный и памятный момент», — заявил Бах.

Ранее президент МОК заявил, что сожалеет о том скандале, который разразился вокруг фигуристки Валиевой. Он также подчеркнул, что в этот момент спортсменке важно не опускать руки.

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