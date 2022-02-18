Молодец по-русски: что пишут иностранные СМИ после проката Валиевой на Олимпиаде

Пекин, 18 февраля. Олимпийское золото в женском одиночном катании еще задолго до начала Игр отдавали россиянке Камиле Валиевой. Однако на фоне допинг-скандала фигуристка не справилась с волнением и осталась без медалей. Как освещали эту новость иностранные СМИ, читайте на сайте ФАН.

Сомнительная допинг-проба, которую Валиева сдала в декабре прошлого года, попала в центр внимания именно на ОИ. Произошло это после блестящего проката фигуристки на командных соревнованиях. В течение долгой недели юная спортсменка пыталась доказать свою чистоту, терпела прессинг, докучливых журналистов, откровенные провокации и буллинг. В результате она не смогла справиться с волнением и во время произвольной программы совершила ряд непростительных ошибок. Провальное выступление не только лишило Камилу золота, но и в принципе медали в «одиночке».

Global Look Press / Li Yibo/XinHua

Драма Валиевой стала новостью номер один для всего мира. Ее не затмила даже победа Анны Щербаковой, пять четверных и последующая истерика Александры Трусовой. Зарубежные СМИ активно описывали происходящее с Валиевой, выражая свое отношение к ней.

Так, издание NBC News отметило, что российская фигуристка оказалась на четвертом месте из-за «допинговой саги». Несправедливость спортивных чиновников по отношению к девочке, вина которой еще не доказана, привела к тому, что она не смогла обуздать свои эмоции.

«Валиева, у которой было огромное преимущество после короткой программы, была последней спортсменкой на льду стадиона, и катаясь под "Болеро" в блестящем черно-красном наряде, она началась с четверного прыжка, но затем дважды упала. Она с отвращением махнула рукой, когда ее программа закончилась», — написано в материале Toronto Star.

Журналисты RTVE заметили, что внимание всего мира было сосредоточено на Валиевой. Однако поток различных мнений нанес ей ущерб и оставил без пьедестала. Давление общественности виновато в том, что фигуристка не смогла блистать на прежней высоте.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В материале BBC авторы описали общую атмосферу на стадионе во время выступления Валиевой. По их словам, во время первого падения «болельщики ахнули, не веря своим глазам». Когда ошибки стали нарастать, фанаты начали подбадривать девушку и аплодировать тем движениям, которые она выполняла. Слезы фигуристки демонстрируют, что она находилась в крайней степени напряжения.

«Когда она покинула лед, болельщики, размахивающие российским флагом, встали и скандировали "Молодец!" по-русски», — написали журналисты.

Камила Валиева лидировала в турнирной таблице после короткой программы. Многие были уверены, что она сможет доказать спортивным чиновникам, что достойна быть на пьедестале. Однако давление оказалось сильнее спортсменки.