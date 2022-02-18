Историк Анпилогов выяснил истинное отношение украинцев к россиянам

Киев, 18 февраля. Вопреки сумасшедшей пропаганде на востоке Украине 60% граждан относятся к России и ее жителям дружелюбно и считают их братским народом. Об этом сообщил директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Специалист отметил, что такие данные показали результаты опроса. Он упомянул, что в рамках исследования также проводилась социология относительно высказывания президента России Владимира Путина о единстве народов Украины и РФ. Как отметил Анпилогов, в этом вопросе Киев ждал неприятный сюрприз.

«Но есть Западная Украина, которая выступает флагманом всех русофобских процессов, где к России положительно относятся всего лишь от 20 до 35 процентов. Это проблема самой Украины, потому что там существует два противоположных взгляда на ближайшую соседку», — объяснил историк в беседе с «Украиной.ру».

В России же преобладает миролюбивое и положительное отношение к жителям Украины. По словам Анпилогов, всего 20% россиян считают соседнее государство враждебным.

При этом на Украине уже на законодательном уровне запретили общаться на русском языке. Такую возможность оставили только для частных бесед, во всех остальных сферах жизни украинцы обязаны изъясняться на государственном языке. Однако не все граждане подчиняются этому запрету. Так, украинский фигурист Максим Никитин на Олимпиаде в Пекине спокойно перешел на русский язык в беседе с журналистами.