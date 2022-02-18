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Центробанк Ямала: годовая инфляция в ЯНАО снизилась до 6,2%

Экономика
Центробанк Ямала: годовая инфляция в ЯНАО снизилась до 6,2%
ФБА «Экономика сегодня»

Салехард, 18 февраля. Инфляция в ЯНАО снизилась до 6,2%, что на 0,44% меньше, чем в декабре 2021 года. Об этом сообщил Центробанк Ямало-Ненецкого автономного округа.

Годовой темп роста цен на продовольственные товары в январе практически не изменился и составил 7,19%, передает «Ямал-Медиа». В сегменте непродовольственных товаров годовые темпы прироста цен составили 6,59%.

Кроме того в регионе зафиксировали повышение спроса на новые отечественные автомобили. Рост цен в сфере услуг снизился до 3,61%, что на 2,07% меньше в сравнение с декабрем, когда прирост составил 5,68%

Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку на 1% до 9,5%. Решение о повышении ключевой ставки было принято на фоне увеличения уровня инфляции.

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