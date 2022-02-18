Издание Pravda перечислило помогающие сжечь жир продукты

Братислава, 18 февраля. Некоторые люди в погоне за идеальной фигурой садятся на диеты и меняют свой рацион питания. Но существуют продукты, которые безболезненно помогут сбросить жир, пишет издание Pravda.

Многие избегают картофеля из-за содержащегося в нем крахмала. Но в этом корнеплоде не так много углеводов в отличие от риса. Овощ содержит витамины группы B и способен быстрее вызвать чувство насыщения, пишет «ИноСМИ».

«Цитрусовые имеют детоксикационный эффект и отлично помогают худеть. Они являются природным источником витамина С, а также содержат большое количество клетчатки, которая надолго насыщает. Кроме того, они помогают сжигать жиры, укрепляют иммунитет и снижают высокое кровяное давление и повышенный холестерин», — добавили авторы издания.

Стоит обратить внимание на горячий шоколад. Одна чашка способна притупить тягу к сладкому и жирному. Яйца и авокадо содержат полезные жиры, насыщающие организм. Похудеть помогут зеленый чай и кофе в умеренных количествах, считают авторы Pravda.

Существует мнение, что интервальное голодание поможет сбросить лишний вес. Но если пропускать завтрак, этот метод сыграет злую шутку с худеющими. Многие диетологи настоятельно не рекомендуют прибегать к такому способу.