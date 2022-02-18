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Победа фигуристки Щербаковой на ОИ-2022 принесла Плющенко шестизначную сумму

Спорт
Победа фигуристки Щербаковой на ОИ-2022 принесла Плющенко шестизначную сумму
Агентство городских новостей Москва

Пекин, 18 февраля. Победа российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине несомненно принесла радость всем отечественным болельщикам. Особенно этим может похвастаться Евгений Плющенко, которому удалось еще и заработать на событии.

Как рассказала супруга фигуриста Яна Рудковская, Евгений сделал ставку на победу Анны. В итоге девушка выиграла, а благодаря высокому коэффициенту теперь у Плющенко в кармане сумма с шестью нулями. Об этом Рудковская рассказала в интервью «Матч ТВ».

«Мой муж сделал ставку на ее победу сегодня, выиграл с коэффициентом 3,86. Он и на короткую поставил, что она будет второй, и сегодня на победу в Олимпийских играх. Могу сказать, что там цифра с шестью нулями. Говорил, что он хотел поставить на Сашу, но ошибка в короткой программе будет стоить ей золотой медали. Собственно, так и вышло», — рассказала супруга фигуриста.

Всего за свою программу 17-летняя фигуристка Анна Щербакова набрала 255,95 балла. Серебро при этом также досталось отечественной спортсменке — Александре Трусовой. Она заняла второе место с результатом 251,73 балла.

Ранее Плющенко обратился Александре Трусовой и Камиле Валиевой. Он выразил надежду, что увидит спортсменок на следующей зимней Олимпиаде.

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победа ставка олимпиада плющенко выигрыш щербакова
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