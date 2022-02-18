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Глава МОК выразил сожаление в связи со скандалом вокруг фигуристки Валиевой

Олимпийские игры 2022
Глава МОК выразил сожаление в связи со скандалом вокруг фигуристки Валиевой
ru.wikipedia.org  /  kremlin.ru/CC BY 4.0

Пекин, 18 февраля. Ситуация на Играх, возникшая в связи с допинг-пробами российской фигуристки Камилы Валиевой, является грустной историей. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Фигуристка оказалась в центре скандала после результатов допинг-проб, которые были сданы еще в декабре прошлого года. Валиевой грозило отстранение от дальнейшего участия в соревнованиях, однако Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу россиянки и допустил ее до одиночного турнира, где она смогла занять лишь итоговое четвертое место.

Другая российская фигуристка Елизавета Туктамышева пожелала своей соотечественнице сил и терпения после всего, что случилось с ней во время Олимпиады. По мнению спортсменки, Валиевой необходимо как можно быстрее отпустить эту ситуацию и продолжать завоевывать сердца болельщиков по всему миру.

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Томас Бах мок олимпиада допинг-скандал Камила Валиева
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