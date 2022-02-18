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Сервис Netflix объявил дату премьеры четвертого сезона «Очень странных дел»

Общество
Сервис Netflix объявил дату премьеры четвертого сезона «Очень странных дел»
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Лос-Анджелес, 18 февраля. Первая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела» выйдет уже в конце мая текущего года. Дату премьеры раскрыл стриминговый сервис Netflix.

Четвертый сезон решено разделить на две части. Релиз первой из них состоится 27 мая, а второй – 1 июля. Netflix анонсировал и пятый сезон «Очень странных дел», который станет последним. Но его производство еще не стартовало.

Создатели фантастического шоу решили внушить поклонникам «Очень странных дел» еще одну небольшую надежду. Сериал в будущем может получить сиквел или спин-офф, но за пределами текущего сюжета и актерского состава.

Онлайн-сервис Amazon Prime Video тоже сделал важное заявление для поклонников сериала «Удивительная миссис Мейзел». Шоу продлили на пятый сезон, но он станет заключительным. Премьера четвертого запланирована на 18 февраля текущего года.

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netflix сериал очень странные дела
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