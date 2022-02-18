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«Аэрофлот» выплатит москвичу почти 150 тыс. рублей за потерянный чемодан

Происшествия
«Аэрофлот» выплатит москвичу почти 150 тыс. рублей за потерянный чемодан
pixabay.com/PD

Москва, 18 февраля. Житель Москвы не обнаружил свой чемодан на ленте выдачи после возвращения с Канарских островов. В связи с этим он решил обратиться в суд.

Сначала пассажир пытался урегулировать ситуацию через сотрудников «Аэрофлота». Поиски багажа продолжались семь месяцев, но не дали результата. Вместе с багажом затерялась претензия о компенсации, в связи с чем мужчина подал заявление в суд. Инцидент произошел летом 2019 года.

В иске москвич заявил, что в чемодане лежали покупки почти на 3 тысячи евро. Свои слова он подтвердил подлинниками чеков. В авиакомпании пытались возразить пассажиру, указывая, что чеки на иностранном языке, а сами вещи были приобретены всего за несколько дней до полета. Однако суд не принял эти доводы, передает РИА Новости.

В итоге мужчина взыскал свыше 100 тысяч рублей компенсации ущерба, более 4 тысяч в качестве процентов за пользование чужими деньгами, 15 тысяч компенсации морального вреда и 20 тысяч на оплату юристов. Пассажир потребовал увеличить сумму до 300 тысяч рублей, но суд оставил решение неизменным.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) ранее предложило ввести единые правила провоза ручной клади в самолетах. Сейчас такие меры не закреплены на законодательном уровне, в связи с чем авиаперевозчики опираются на внутренние нормы.

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аэрофлот компенсация чемодан
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