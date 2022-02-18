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Жительница Орландо лишилась почти 4 тысяч долларов при попытке помочь мальчику

Происшествия
Жительница Орландо лишилась почти 4 тысяч долларов при попытке помочь мальчику
unsplash.com  /  freestocks

Орландо, 18 февраля. Обманывать доверчивых граждан способны не только взрослые люди, но и подростки. Один из таких инцидентов произошел с жительницей Флориды.

Шеннон Фрейзер выгуливала собаку, когда к ней обратился за помощью 12-летний подросток. Мальчик объяснил, что потерялся и ему нужно связаться с друзьями. Женщина незамедлительно одолжила свой телефон, сообщает CBS.

Подросток разговаривал со знакомым по громкой связи и сообщил, что не может найти остальных ребят. С разрешения Шеннон он открыл приложение с картой. Получив необходимую информацию, подросток удалился. На следующий день американке пришло уведомление о списании 3,8 тысячи долларов.

Оказалось, счет, на который ушли деньги, был открыт незадолго до встречи с подростком. Платежный сервис смог вернуть женщине ее средства. Теперь Шеннон пообещала быть бдительнее.

Кражи могут происходить в любом месте, а жертвами становятся разные люди. Так, житель Забайкалья украл у своего попутчика-вахтовика более 180 тысяч рублей. Злоумышленник забрал его кошелек с деньгами и покинул поезд через соседний вагон.

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