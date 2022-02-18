Политолог Гривач: власти Украины доведут страну до воровства газа из трубы

Киев, 18 февраля. Шаги украинского истеблишмента по пути энергетической независимости привели страну не в тот пункт назначения. Киев оказался в ситуации, когда без российского газа обойтись невозможно, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности, политолог Алексей Гривач.

Эксперт объяснил, что сейчас, посреди зимы, запасы топлива в газовых хранилищах Украины упали до рекордно низких значений. Теперь стране фактически пришлось закупать российские топливо по аномально высоким ценам и через европейских трейдеров. Таким образом независимость Украины так и осталась эфемерной.

«Запасы газа в хранилищах упали до исторических минимумов уже в середине зимы, а в феврале, несмотря на сохранение аномально высоких цен пришлось вернуться к физическим закупкам российского газа у европейских трейдеров. И вот, чтобы подправить свое финансовое положение, киевские власти решили взвинтить ренту на добычу природного газа», — отметил Гривач в беседе с «Украиной.ру».

В итоге из-за роста ренты упадет уровень собственной добычи энергоресурса, что неизбежно повлечет увеличение потребности в импортном газе. Однако всегда возможен вариант, что в критический момент Европа просто не сможет выделить для Украины немного «лишнего» российского топлива. Тогда, полагает Гривач, киевские власти по устоявшейся традиции начнут воровать газ из трубы.

Ранее Украина договорилась о покупке топлива у Венгрии. Местные журналисты обратили внимание, что по итогам сделки Киев все равно будет получать российский газ, но уже через посредников.