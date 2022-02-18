Публицист Хазин назвал падение экономики США главной причиной истерии Запада из-за Украины

Киев, 18 февраля. Основной причиной, по которой Запад устроил истерию вокруг Украины, является резкое ухудшение экономической обстановки в Соединенных Штатах. Такое мнение высказал экономист и публицист Михаил Хазин.

В последнее время на американском долговом рынке происходят серьезные негативные изменения. В связи с этим Федеральная резервная система была вынуждена пойти на значительное увеличение ставок. По словам Хазина, американские власти планировали списать эти изменения на внешние факторы, которыми должен был стать военный конфликт на Украине.

«Если ставку поднимут достаточно высоко, то рынки посыплются. И тогда можно будет сказать, что причина не в том, что подняли ставку, а ставку подняли и рынки посыпались, потому что случился кризис на Украине», — заявил публицист в интервью изданию «Украина.ру».

Ранее стало известно, что правительство Украины придумало выход из энергетического кризиса за счет внесения изменений в законодательство государства по части регулирования обращения с природным газом. Так, в стране могут ввести систему дифференцированной рентной платы за добычу топлива.