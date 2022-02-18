Родственники фермеров из Воронежской области опровергли обвинения в рабстве

Воронеж, 18 февраля. Уроженка Бурятии, которая заявляет, что ее удерживали в рабстве на ферме в Воронежской области может оказаться обманщицей. Об этом свидетельствуют показания родственников владельцев земельного участка Торника и Тенгиза Броян.

Их двоюродный брат Джангир Броян рассказал, что они увидели женщину на дороге с двумя маленькими детьми. Она обратилась к ним с просьбой о помощи. А братья в ответ предложили ей ночлег и работу на ферме, передают корреспонденты «МК», устроившие собственное расследование инцидента.

Обвинения в сексуальном насилии родственники подозреваемых также отвергают. По их словам, сожитель бурятки по имени Фаха вступал с ней в интимную связь по взаимному согласию и обращался с ней как с возлюбленной.

Согласно показаниям родственников, условия жизни и работы на ферме были хорошие. Однако женщина регулярно сбегала и уходила в пьяные «загулы». При этом село, в котором располагается ферма, небольшое, и все жители друг друга знают. Они охарактеризовали братьев Броян как обычных работящих людей, не склонных к насильственным действиям, готовых всегда прийти на помощь.

Информация об уроженке Бурятии, попавшей в рабство, распространила общественная организация «Альтернатива». При этом женщина до сих пор не обратилась в правоохранительные органы, так как уверена, что ее «истязатели» имеют связи в силовых структурах.