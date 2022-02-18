Депутат Рады Бужанский анекдотом ответил на развертывание британских военных в Эстонии

Киев, 18 февраля. Правительство Великобритании намерено увеличить численность своего контингента в Эстонии. Сложившуюся ситуацию иронично прокомментировал украинский депутат Максим Бужанский.

Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что удвоит количество своих солдат на территории прибалтийской республики. Лондон также развернет в стране дополнительные силы танков и бронетехники.

«Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров. Анекдот такой был: Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил», — написал нардеп.

Ранее в ходе военных учений на Украине произошел конфуз. В ходе отработки маневров, за которыми наблюдал президент страны Владимир Зеленский, БМП-1 на полном ходу въехала в танк Т-64БВ.