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Жительница Камчатки украла со счета своего сына-подростка 28 тысяч рублей

Происшествия
Жительница Камчатки украла со счета своего сына-подростка 28 тысяч рублей
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Петропавловск-Камчатский, 18 февраля. Следователи Камчатки возбудили уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы. Ее подозревают в краже средств со счета ее сына-подростка.

Согласно материалам следствия, жительница Петропавловска-Камчатского была ранее судимая. Находясь дома, она через мобильное приложение похитила со счета 17-летнего ребенка 28 тысяч рублей. Уточняется, что женщина была лишена родительских прав.

В отношении жительницы Камчатки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до шести лети лишения свободы, отметили представители следственного комитета.

Еще одна кража произошла в Оренбурге в октябре прошлого года. Неоднократно судимый ранее мужчина обчистил сумку своей подруги, забрал паспорт и деньги, а затем оставил ее одну на съемной квартире. Документ он отдал хозяйке помещения, обменяв на свой, оставленный в залог.

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