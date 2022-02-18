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Диетолог Михалева: некоторые виды рыбы способны накапливать ртуть

Общество
Диетолог Михалева: некоторые виды рыбы способны накапливать ртуть
pixabay.com  /  DanaTentis

Москва, 18 февраля. Рыба считается полезным продуктом, но иногда она может стать вредной. Например, из-за высокого содержания ртути, заявила врач-диетолог Оксана Михалева.

Ртуть способны накапливать несколько вид рыб. Среди них тунец большеглазый, марлин, королевская скумбрия. Меньше всего этого вещества содержится в камбале, лососе, речной форели и морском окуне, пишет «Прайм».

«Кроме того, рыба может накапливать кадмий и свинец. Как правило, это также относится к долгоживущим видам рыб», — предупредила диетолог Михалева.

Выращенная рыба не опасна для здоровья, но в ней меньше всего содержится витаминов и полинасыщенных жирных кислот. Чтобы такой продукт сохранял свои полезные свойства, важно соблюдать условия вылова и хранения, заключила врач.

Рыба должна входить в рацион питания, особенно после перенесенного COVID-19. Организм пациента в этот период особенно нуждается в витаминах. Поэтому есть сбалансированную пищу, богатую полезными микроэлементами.

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