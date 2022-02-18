Chevrolet Niva пробила дорожное ограждение после столкновения с Honda в Поронайске

Поронайск, 18 февраля. Авария с участием внедорожника Chevrolet Niva и седана Honda Fit произошла на пересечении улиц Победы и Сахалинской в городе Поронайске. О происшествии сообщили в региональном УГИБДД.

По данным правоохранителей, 37-летний водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не уступил автомобилисту за рулем Chevrolet Niva, который ехал по главной дороге. В результате столкновения отечественный автомобиль отбросило в дорожное ограждение, а его пассажирка получила травмы. Сотрудники дорожной полиции проводят служебную проверку для установления всех деталей происшествия.

Недавно массовая авария со смертельным исходом случилась на выезде из города Кемерово. В результате столкновения четырех автомобилей погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.