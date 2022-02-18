19FortyFive признал отставание США в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами

Вашингтон, 18 февраля. Атомные субмарины проекта «Ясень-М» почти на десятилетие раньше американских подлодок Virginia варианта Block V получат гиперзвуковое вооружение. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Авторы публикации считают, что американская субмарина Virginia варианта Block V может стать лучшей в арсенале ВМС США, а также, возможно, займет свою нишу в мировых достижениях техники. Из достоинств они отмечают чрезвычайно малую гидроакустическую заметность и улучшенные системы управления.

Однако в той же публикации говорится, что субмарины проекта «Ясень-М» раньше американских получат гиперзвуковые ракеты. Авторы утверждают, что Вашингтон сможет поставить гиперзвуковое вооружение морского базирования только в конце десятилетия.

«Американцы сильно отстают, поскольку самое раннее гиперзвуковое оружие подводного базирования Block V получит в конце десятилетия», — отмечается в тексте.

Ранее подлодка ВМС США «Вирджиния» зашла в территориальные воды России во время проведения учений Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Как отметил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с «Царьградом», подлодку мог ждать плохой исход, если бы она не отступила.