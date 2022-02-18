Американский еврейский комитет потребовал извинений от Маска за сравнение Трюдо с Гитлером

Вашингтон, 18 февраля. Миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск разместил пост, в котором в шутку сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером. Однако публикация предпринимателя вызвала резкую критику со стороны Американского еврейского комитета.

Своим сообщением в Twitter Маск отреагировал на материал портала CoinDesk, в котором говорится о блокировке криптовалютных транзакций простестующим против вакцинации дальнобойщикам со стороны правительства Канады. Бизнесмен опубликовал фотографию Гитлера, подписав ее сравнением с Трюдо.

«Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет», — говорилось в сообщении Маска, которое сейчас уже удалено.

Как отметили в Американском еврейском комитете, поступок Маска был «крайне неразумным». По мнению представителей организации, бизнесмен должен немедленно извиниться за свои слова. Руководство музея в Освенциме назвало действия Маска «неуважением к памяти всех жертв нацистского режима».

Ранее стало известно, что компания Tesla могла понести убытки в размере 100 миллионов долларов из-за уменьшения курса первой криптовалюты. Вместе с этим предприятие Илона Маска имеет порядка 1,99 миллиарда долларов в биткоинах.