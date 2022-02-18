Украинская армия 29 раз за сутки обстреляла территорию ЛНР

Луганск, 18 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы Донбасса, используя артиллерию, гранатометы и минометы. В течение суток было зафиксировано 29 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ходе обстрелов украинские силовики применяли артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, минометы и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Под огнем оказались четыре многоквартирных дома в селе Николаевка и помещение маслоцеха.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня», — заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил высокий градус напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, причиной эскалации обстановки являются провокационные действия украинских военных.