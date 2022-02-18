Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 06:08
06:07
Политика
Депутат Рады Бужанский анекдотом ответил на развертывание британских военных в Эстонии
06:00
Политика
Зеленский ищет козыри для грядущих переговоров с Германией и Францией
05:59
Общество
Daily Express: боли в горле после пробуждения могут указывать на рак
05:40
Происшествия
Жительница Камчатки украла со счета своего сына-подростка 28 тысяч рублей
05:28
Общество
Диетолог Михалева: некоторые виды рыбы способны накапливать ртуть
05:25
Происшествия
Chevrolet Niva пробила дорожное ограждение после столкновения с Honda в Поронайске
05:24
Армия
19FortyFive признал отставание США в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами
05:22
Общество
Американский еврейский комитет потребовал извинений от Маска за сравнение Трюдо с Гитлером
05:20
Армия
Украинская армия 29 раз за сутки обстреляла территорию ЛНР
05:15
Спорт
Американскую фигуристку Полину Эдмундс «разнесли» в Twitter за критику Александры Трусовой
Все новости

Украинская армия 29 раз за сутки обстреляла территорию ЛНР

Армия
Украинская армия 29 раз за сутки обстреляла территорию ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 18 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы Донбасса, используя артиллерию, гранатометы и минометы. В течение суток было зафиксировано 29 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ходе обстрелов украинские силовики применяли артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, минометы и противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Под огнем оказались четыре многоквартирных дома в селе Николаевка и помещение маслоцеха.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня», — заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил высокий градус напряженности на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, причиной эскалации обстановки являются провокационные действия украинских военных.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Украинская армия 29 раз за сутки обстреляла территорию ЛНР
ЛНР всу донбасс обстрел
Комментировать