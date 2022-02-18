Американскую фигуристку Полину Эдмундс «разнесли» в Twitter за критику Александры Трусовой

Вашингтон, 18 февраля. Американская фигуристка Полина Эдмундс в Twitter высказалась о выступлении российской спортсменки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Однако читатели не оценили «снобизма» американки.

Эдмундс решила выразить своей более юной коллеге восхищение, однако пустилась критиковать ее прокат в произвольной программе. Американка отметила техничность и упорство Трусовой, но следом стала пересчитывать недочеты, которые россиянка допустила при выполнении сложнейших элементов. Также Эдмундс не заметила у Трусовой «усилий» с художественной точки зрения.

prnt scr Twitter.com / @PolinaEdmunds

Комментарий участницы Олимпиады 2014 года пришелся не по вкусу иностранным фанатам серебряной призерки Игр в Пекине. Многие в первую очередь обратили внимание, что американка в свои 23 года только однажды побывала на ОИ и не взяла ни одной награды. При этом Трусова в 17 лет завоевала почетное второе место и вошла в историю мирового фигурного катания как первая спортсменка, которая выполнила в произвольной программе Игр пять четверных прыжков высочайшей сложности.

«Сама попробуй такую программу откатать чисто, а уже потом выдавай свою критику. Даже с этим твоим мнимым "отсутствие качества" она на пьедестале. Александра Трусова, браво. Она творит историю», — прокомментировал пользователь.

«Полина дорогая, вы выиграли какие-нибудь мировые или олимпийские медали?» — спросила подписчица, сопроводив сообщение смеющимися до слез смайликами.

Globall Look press / Brian Cassella/ZUMAPRESS.com

«Но вы никогда не могли сделать квад (любой прыжок в четыре оборота — Прим. ФАН). Даже близко нет. Вы не запомнились как фигуристка. Но критика в отношении молодых спортсменов — это все, что у вас есть сейчас», — добавил читатель.

Сама Александра Трусова болезненно восприняла свое второе место. Девушка не смогла сдержать эмоций, расплакалась и обещала уйти из спорта после того, как услышала, что золото досталось другой фигуристке.