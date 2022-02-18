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Правительство Киева составило план по эвакуации всех жителей города

Общество
Правительство Киева составило план по эвакуации всех жителей города
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Киев, 18 февраля. Население Киева будет полностью эвакуировано в случае, если «боевые действия» дойдут до города. Об этом рассказал глава Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

Чиновник КГГА уточнил, что те киевляне, которые не захотят уезжать, могут остаться. Также в столице будут находиться сотрудники критической инфраструктуры и украинские военные.

«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — рассказал Ткачук.

Ранее на Украине во время учений БМП-1 протаранила танк Т-65БВ Вооруженных сил страны. Инцидент произошел в Ровненской области в ходе маневров «Метель-2022».

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