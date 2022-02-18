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Анна Щербакова дала первое интервью журналистам после победы на ОИ

Олимпийские игры 2022
Анна Щербакова дала первое интервью журналистам после победы на ОИ
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова, ставшая олимпийской чемпионкой в женском одиночном турнире, дала развернутые ответы на интересующие журналистов вопросы.

Спортсменка призналась, что испытала невероятное счастье после своего проката. По ее словам, она сделала максимум «в нужном месте и в нужное время». На вопрос представителей СМИ о том, почему она выглядит так спокойно для человека, который только что выиграл золотую медаль, Щербакова ответила, что «еще ничего не поняла».

«После объявления результатов, наверное, еще не успела ничего испытать, совершенно не поняла, что произошло. Наверное, нужно какое-то время, чтобы вообще понять», — подчеркнула фигуристка.

Что касается волнения, то Щербакова испытывала его больше, чем перед короткой программой, но в целом держала все под контролем. Она также не стала комментировать истерику соотечественницы Александры Трусовой, которая осталась недовольна итоговым вторым местом.

«Я бы ей лично сказала все, что хотела. А здесь не буду говорить», — сказала Щербакова.

Анна Щербакова дала первое интервью журналистам после победы на ОИ
ТАСС / David J. Phillip / AP

Кроме того, Анна высказалась по поводу своего будущего в фигурном катании. Девушка отметила, что не может представить свою жизнь без этого вида спорта. Поэтому про завершение карьеры пока и речи быть не может.

«У меня есть желание кататься дальше...пока заканчивать я не готова», — заключила фигуристка.

Главной сенсацией женского турнира одиночниц стало неудачное выступление Камилы Валиевой на фоне допинг-скандала. Юная фигуристка заняла лишь четвертое место, совершив множество ошибок во время проката.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Анна Щербакова дала первое интервью журналистам после победы на ОИ
олимпиада фигурное катание щербакова
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