Артемий Лебедев назвал действия МОК в отношении Камилы Валиевой психологическим давлением

Москва, 18 февраля. Допинг-скандал с участием Камилы Валиевой подорвал настрой фигуристки на олимпийскую борьбу. Публичное возмущение действиями МОК высказал дизайнер Артемий Лебедев в рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Дизайнера возмутили обвинения в адрес юной спортсменки. Валиеву обвинили в употреблении допинга прямо в ходе Олимпиады после того, как она блестяще выступила в командных соревнованиях. В эфире RT Лебедев назвал эту организованную травлю основной причиной провала российской спортсменки в личном первенстве.

«Просто посреди Олимпиады вдруг ей решили испортить праздник. Понятно, что это чудовищное психологическое давление, понятно, что так вообще с людьми просто не поступают», — прокомментировал ситуацию Лебедев.

В заключении Лебедев назвал представителей МОК «плохими людьми». По его словам, девушка должна была стать двукратной олимпийской чемпионкой в этом сезоне.

Ранее народный артист России Михаил Боярский тоже прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой. Он уверен, что именно негативная атмосфера на Олимпийских играх не позволила Валиевой выйти в медали на личном первенстве.