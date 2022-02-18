IT-эксперт Смагина призвала не менять тариф мобильной связи при появлении более выгодного

Москва, 18 февраля. Крупнейшие операторы связи пополняют свои тарифные планы новыми предложениями регулярно. Однако стоит ли сразу переходить на более выгодный вариант, рассказала эксперт рынка мобильной связи Наталья Смагина.

Крупные операторы регулярно выпускают новые тарифы связи, чтобы завлечь побольше клиентов. Однако не стоит сразу же переходить на новые условия. По словам Смагиной, изменение тарифа целесообразно лишь в том случае, когда текущие условия перестают устраивать пользователя. Об этом она рассказала в беседе с радио Sputnik.

«Например, мы видим у себя в статистике, что с каждым годом все меньше совершается телефонных звонков, а интернет-трафик увеличивается. Так, за 2021 год наши клиенты скачали на 11 процентов гигабайтов информации больше, чем ранее. Если у вас тоже выросла потребность в трафике, то следует менять тариф», — добавила Смагина.

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