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Пользователи Сети оставили миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой

Олимпийские игры 2022
Пользователи Сети оставили миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, которая была главной претенденткой на победу в женском одиночном турнире на Олимпиаде, не оправдала надежды болельщиков и заняла лишь четвертое место. Однако пользователи Сети поддержали спортсменку, оставив миллионы сообщений с теплыми словами в ее адрес.

В четверг вечером в столице Китая завершились соревнования фигуристок-одиночниц. Олимпийской чемпионкой неожиданно для многих стала Анна Щербакова, второе место завоевала Александра Трусова, а Камила Валиева осталась без медалей. История с допинг-пробой, которая разгорелась после командного турнира, оказала мощнейшее давление на 15-летнюю фигуристку.

Пользователи Сети оставили миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой
Global Look Press / Enrico Calderoni/AFLO

Все эти дни в интернете появлялись сообщения и посты в поддержку юной звезды мирового фигурного катания. А после завершения турнира одиночниц соцсети «взорвались». Многие оставили слова благодарности Камиле, признались ей в любви и восхитились ее чрезвычайным талантом, невероятным катанием и женственным образом.

«Я считаю, что Камила заслужила золото. И она получит его по прибытии в Россию от болельщиков и поклонников», — написал пользователь.

«Камила, девочка наша! Тебе всего 15 лет! У тебя все впереди! Мы любим тебя», — заявила фанатка фигуристки.

«Не падай духом, ты сильная, ты все преодолеешь! Это тяжело, но ты справишься. Ты уникальная и талантливая спортсменка. Ты всем еще покажешь! Через тернии к победам!» — высказался поклонник.

Поддерживают Камилу Валиеву не только болельщики у экранов телевизоров, но и многие звезды фигурного катания. Так, с теплыми словами в ее адрес выступила чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она считает, что юной спортсменке нужно «отпустить ситуацию» с допинг-скандалом.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Пользователи Сети оставили миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой
олимпиада болельщики поддержка фигурное катание Камила Валиева
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