Риелтор Мошева перечислила варианты жилья на курортах по ценам московских «однушек»

Москва, 18 февраля. Деньги, потраченные на однокомнатную квартиру в Москве, можно вложить в недвижимость в Дубае, Черногории, Болгарии или Турции. Наиболее доступные альтернативы столичным апартаментам предложила партнер компании Savills в России Ирина Мошева.

Так, если учитывать, что на жилье в Москве будет потрачено 12 миллионов рублей, то вложить их можно в трехкомнатную квартиру в Болгарии, сообщила специалист. При этом апартаменты будут идти в хорошем закрытом комплексе с бассейном. Также неплохим вариантом является Черногория, однако там приобрести получится небольшую квартиру, передает РИА Новости.

Глава агентства недвижимости Antaeus Real Estate Марина Поповиду, в свою очередь, добавила, что такой суммы хватит на «однушку» на Кипре, а гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская вспомнила о Дубае. По ее словам, в пределах этого бюджета можно приобрести жилье от 40 кв.м. в премиальных локациях.

При этом, уточнили эксперты, покупка жилья за границей для россиян никак не осложнилась из-за пандемии. Процесс, по их словам, даже упростился.

Тем временем спрос на квартиры в новостройках Москвы бьет все рекорды. По итогам января было заключено 12,3 тысячи договоров долевого участия.