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Посол Антонов: опровержение геноцида русскоязычных в Донбассе является верхом цинизма США

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 04:35
Политика
Посол Антонов: опровержение геноцида русскоязычных в Донбассе является верхом цинизма США
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 18 февраля. Соединенные Штаты своими заявлениями, отвергающими геноцид мирного русскоязычного населения Донбасса, демонстрируют цинизм и свою приверженность двойным стандартам. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, в этой ситуации лозунги американских чиновников о высшей ценности прав человека не стоят и ломаного гроша. Очевидно, что американская демократия работает только тогда, когда Вашингтону это удобно. В нынешней обстановке, по мнению дипломата, США продолжают свой геополитический курс в попытках оттеснения России дальше на восток, передает РИА Новости.

«А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой», — заявил Антонов.

Кроме того, в Вашингтоне активно скрывают факт притеснения и преследования россиян в Соединенных Штатах, добавил дипломат. По словам посла, к проживающим в США гражданам РФ в дома врываются сотрудники ФБР, проводят допросы и вынуждают отказываться от любой связи с родиной.

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Анатолий Антонов донбасс цинизм двойные стандарты геноцид русских
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