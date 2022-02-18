Фигуристка Валиева вылетит из Китая в Россию ближайшим рейсом

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева, которая заняла четвертое место в женском одиночном турнире на Олимпийских играх, вернется в Москву ближайшим рейсом.

Соответствующей информацией поделился журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. По его словам, рейс с Валиевой на борту вылетает примерно через 2,5 часа.

Прибытие самолета в Москву ожидается в 14:50 по московскому времени. Всех желающих поддержать юную спортсменку аплодисментами ждут в аэропорту Шереметьево у терминала С.

Неудачное выступление Камилы Валиевой в турнире одиночниц стало настоящей сенсацией. Победу в соревновании одержала Анна Щербакова, второе место досталось Александре Трусовой.