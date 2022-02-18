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Уголовное дело возбудили в Приморье после смерти двухмесячного младенца

Происшествия
Уголовное дело возбудили в Приморье после смерти двухмесячного младенца
pixabay.com  /  PD

Владивосток, 18 февраля. Приморский СК расследует смерть двухмесячного ребенка в селе Иннокентьевка. Младенец скончался, когда его родители распивали алкоголь.

Уголовное дело после произошедшего возбуждено по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Расследование проводится по факту причинения смерти по неосторожности и халатности.

Тело малыша было найдено 16 февраля в одном из домов на улице Северной. Родители погибшего не смогли назвать причины трагедии, поскольку в это время распивали спиртное.

Мать младенца в конце прошлого года уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В семье также воспитывается трехлетняя девочка, которая временно помещена в больницу.

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