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Мюнхенская конференция впервые с 1999 года пройдет без участия России

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 04:01
Политика
Мюнхенская конференция впервые с 1999 года пройдет без участия России
pixabay.com

Мюнхен, 18 февраля. Ежегодный международный форум по безопасности в Мюнхене собрался в 58-раз. Россия решила не принимать в нем участие впервые с 1999 года.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции этого года. Среди них трудности с прививками на фоне распространения коронавируса и обязанности ежедневно сдавать тесты на форуме.

«Я пытался предложить президенту (России Владимиру. — Прим.ФАН) Путину выступить с речью по видеосвязи», — сказал руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

Он подчеркивает, что был заинтересован в участии главы МИД Сергея Лаврова, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Александра Новака. По последним данным, в конференции примут участие примерно 35 глав государств и правительств, включая канцлера Германии Олафа Шольца и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Большое желание увидеть представителей Москвы на форуме высказывал Шольц. Во время визита в Москву он пытался убедить российскую сторону в необходимости присутствия на мероприятии.

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